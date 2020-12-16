У вівторок, 15 грудня, мадридський Реал приймав Атлетік у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги. Господарі завдяки дублю Каріма Бензема здобули впевнену перемогу.

Реал – Атлетік 3:1

Голи: Кроос, 45+1, Бензема, 74, 90+2 – Капа, 52

Вилучення: Гарсія, 13 (Атлетік)

Вже на старті поєдинку гості створили собі головний біль. Гарсія за 5 хвилин отримав дві жовті картки, які автоматично перетворились на вилучення. Друга жовте світло було для нього зовсім безглуздим. Гарсія не зрозуміло для всіх грубо сфолив на Кроосі на частині поля Реала. Суддя був невблаганним та показав друге попередження для гравця Атлетіка, пише 24 канал.

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Вилучення Гарсії

Більшістю скористався Реал. Вінісіус Жуніор зіграв корпусом та віддав передачу на Крооса, який в один дотик потужно пробив у кут воріт. Більярдний удар німця вивів мадридців вперед у рахунку – 1:0. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги господарів.

Перший гол у зустрічі

По перерві гостям вдалось нівелювати перевагу "вершкових". З першого разу Капі не вдалось переграти голкіпера – Куртуа був на місці. Але м'яч знову відлетів у ноги гравця Атлетіка. Цього разу він не схибив – 1:1.

Рівний рахунок

Відразу у наступній атаці "Королівський клуб" знову забив. Але Карвахаль трохи не витримав лінію та потрапив у офсайд. Його результативний удар був скасований.

Менше, як за 20 хвилин Реал знову вийшов вперед. За справу взявся Бензема. Карвахаль вирішив, якщо йому не вдалось забити, то тоді віддасть гольову передачу. Захисник зробив передачу верхом прямо на голову французького форварда. Бензема зіграв на випередження на другому поверсі та відправив м'яч повз голкіпера – 2:1.

Гол Бензема

Одного голу для француза було замало. У доданий арбітром час Карім оформив дубль. Модріч віддав зрячу передачу на Бензема, а той без проблем переграв воротаря – 3:1.

Дубль Бензема