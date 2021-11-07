Реал – Райо Вальекано 2:1
Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 – Фалькао, 76
Уже на 14-й минуте хозяева размочили нули на табло. Асенсио красиво накрутил нескольких соперников и отдал в центр штрафной. На пас откликнулся Кроос и мощным ударом в одно касание прошил сетку ворот Райо Вальекано. Голкипер даже не успел среагировать на такую пушку от немца – 1:0.
Вот это да Барселона сыграла вничью с Сельтой, побеждая до перерыва 3:0 и пропустив на 90+6 минуте
Гости ответили двумя опасными атаками. Но в обоих случаях Куртуа уверенно играл на линии ворот.
Асенсио мог записать свою фамилию на табло после ошибки вратаря гостей. Но страж ворот сам ошибся и сразу исправился в этой ситуации, отразив легкий выстрел.
На 37-й минуте вратарь Райо снова был на высоте. Он продемонстрировал чудеса реакции и отразил удар в упор от Асенсио. Однако уже через минуту он таки второй раз вынимал мяч из собственных владений.
Гости отквитали один гол
После отдыха клубы продолжили демонстрировать атакующую игру. Бензема красиво закручивал мяч в дальнюю девятку. Совсем немного не хватило Кариму, чтобы забить красивый гол. Стойка спасла владения Реала после удара от португальца Бебе.
На 76-й минуте гости отыграли один гол. Фалькао на дальней штанге замкнул подачу от Гарсии – 2:1. На большее гостей не хватило.
- Реал переиграл Райо Вальекано – 2:1. Подопечные Карло Анчелотти вышли на первое место в таблице Ла Лиги. Теперь клуб из Мадрида на два пункта опережает Реал Сосьедад. Райо с 20 очками идет 6-м.
Реал – Райо Вальекано: видеообзор