Реал – Райо Вальекано 2:1

Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 – Фалькао, 76

Уже на 14-й минуте хозяева размочили нули на табло. Асенсио красиво накрутил нескольких соперников и отдал в центр штрафной. На пас откликнулся Кроос и мощным ударом в одно касание прошил сетку ворот Райо Вальекано. Голкипер даже не успел среагировать на такую пушку от немца – 1:0.

Вот это да Барселона сыграла вничью с Сельтой, побеждая до перерыва 3:0 и пропустив на 90+6 минуте

Гости ответили двумя опасными атаками. Но в обоих случаях Куртуа уверенно играл на линии ворот.

Асенсио мог записать свою фамилию на табло после ошибки вратаря гостей. Но страж ворот сам ошибся и сразу исправился в этой ситуации, отразив легкий выстрел.

На 37-й минуте вратарь Райо снова был на высоте. Он продемонстрировал чудеса реакции и отразил удар в упор от Асенсио. Однако уже через минуту он таки второй раз вынимал мяч из собственных владений.

Бензема замкнул прекрасную передачу с фланга от Алабы – 2:0. Еще до перерыва команды создали несколько угроз вблизи обоих ворот, но изменить счет на табло никто так и не сумел – 2:0.

Гости отквитали один гол

После отдыха клубы продолжили демонстрировать атакующую игру. Бензема красиво закручивал мяч в дальнюю девятку. Совсем немного не хватило Кариму, чтобы забить красивый гол. Стойка спасла владения Реала после удара от португальца Бебе.

На 76-й минуте гости отыграли один гол. Фалькао на дальней штанге замкнул подачу от Гарсии – 2:1. На большее гостей не хватило.

Реал переиграл Райо Вальекано – 2:1. Подопечные Карло Анчелотти вышли на первое место в таблице Ла Лиги. Теперь клуб из Мадрида на два пункта опережает Реал Сосьедад. Райо с 20 очками идет 6-м.

Реал – Райо Вальекано: видеообзор