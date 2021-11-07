Реал – Райо Вальєкано 2:1

Голи: Кросс, 14, Бензема, 38 – Фалькао, 76

Вже на 14-й хвилині господарі розмочили нулі на табло. Асенсіо красиво накрутив декількох суперників та віддав у центр штрафного. На пас відгукнувся Кросс та потужним ударом в один дотик прошив сітку воріт Райо Вальєкано. Голкіпер навіть не встиг зреагувати на таку гармату від німця – 1:0.

Оце так Барселона зіграла внічию з Сельтою, перемагаючи до перерви 3:0 та пропустивши на 90+6 хвилині

Гості відповіли двома небезпечними атаками. Але в обидвох випадках Куртуа впевнено грав на лінії воріт.

Асенсіо міг записати своє прізвище на табло після помилки воротаря гостей. Але страж воріт сам помилився та відразу виправився у цій ситуації, парирувавши легкий постріл.

На 37-й хвилині воротар Райо знову був на висоті. Він продемонстрував дива реакції та відбив удар впритул від Асенсіо. Однак вже через хвилину він таки вдруге виймав м'яч із власних володінь.

Бензема замкнув прекрасну передачу з флангу від Алаби – 2:0. Ще до перерви команди створили декілька загроз поблизу обидвох воріт, але змінити рахунок на табло ніхто так і не зумів – 2:0.

Гості відквитали один гол

Після відпочинку клуби продовжили демонструвати атакувальну гру. Бензема красиво закручував м'яч у дальню дев'ятку. Зовсім трішки не вистачило Каріму, щоб забити красивий гол. Райо відповів не менш гостро. Стійка врятувала володіння Реала після удар від португальця Бебе.

На 76-й хвилині гості відіграли один гол. Фалькао на дальній стійці замкнув подачу від Гарсії – 2:1. На більше гостей не вистачило.

Реал переграв Райо Вальєкано – 2:1. Підопічні Карло Анчелотті вийшла на перше місце у таблиці Ла Ліги. Тепер клуб із Мадрида на два пункти випереджає Реал Сосьєдад. Райо з 20 очками йде 6-м.

Реал – Райо Вальєкано відеоогляд