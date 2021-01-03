В субботу, 2 января, Реал на своем поле принимал скромную Сельту в рамках 17-го тура Ла Лиги. Хозяева без проблем добыли три очка.

Реал – Сельта 2:0

Голы: Лукас, 6, Асенсио, 53

В этом матче Реал не мог рассчитывать на своего лидера и капитана команды Серхио Рамоса. Защитник приболел. Отсутствие защитника сказывалось. Уже на первых минутах Аспас получил классный заброс в штрафную, но у нападающего не удался удар. Мяч даже не долетел до линии ворот – защитники легко разрядили ситуацию, пишет 24 канал.

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Хозяева ответили быстрой атакой да еще и результативной. Асенсио отдал фланговую подачу прямо на голову Лукаса, а тот уверенно сыграл лучше своего опекуна и перевел мяч в незащищенный вратарем угол ворот – 1:0.

Мадридцы могли удвоить счет. "Пожар" был у ворот Сельты. Защитники гостей все никак не могли выбить мяч дальше от собственных владений, а" сливочные " не могли воспользоваться такими действиями соперника и довести атаку до голевой. Мяч на грани штрафной получил Карвахаль и слету пробил – мяч просвистел рядом со стойкой.

Команды ушли на перерыв при минимальном счете. Уже на старте второй 45-минутки подопечные Зинедина Зидана таки увеличили преимущество. Модрич классно перехватил передачу от защитника Сельты и отдал на Лукаса. Тот увидел свободного Асенсио, которому и направилась передача. Нападающий Реала хладнокровно прошил сетку ворот-2: 0. Лукас записал в свой актив ассист, отблагодарив Асенсио за голевую передачу на него в первом голе.

Бензема оказался в похожей ситуации, но его удар оказался неточным. Игроки Сельты также не стали отсиживаться в обороне. Баэза в упор расстреливал ворота Реала, но самоотверженная игра Варана и голкипера Куртуа не позволила сократить счет.

После победы Реал вышел на 1 место в таблице Ла Лиги, опередив Атлетико, которое сыграет свой матч в воскресенье, 3 января, против Алавеса. В активе "сливочных" 36 очков, что на одно больше, чем у мадридского соперника.

Сельта-8-я, в их активе 23 пункта.

Реал – Сельта видеообзор