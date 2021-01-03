У суботу, 2 січня, Реал на власному полі приймав скромну Сельту у рамках 17-го туру Ла Ліги. Господарі без проблем здобули три очки.

Реал – Сельта 2:0

Голи: Лукас, 6, Асенсіо, 53

У цьому матчі Реал не міг розраховувати на свого лідера та капітана команди Серхіо Рамоса. Захисник прихворів. Відсутність оборонця давалась взнаки. Вже на перших хвилинах Аспас отримав класне закидання у штрафний, але у нападника не вдався удар. М'яч навіть не долетів до лінії воріт – захисники легко розрядили ситуацію, пише 24 канал.

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Господарі відповіли швидкою атакою та ще й результативною. Асенсіо віддав флангову подачу прямо на голову Лукаса, а той впевнено зіграв краще за свого опікуна та перевів м'яч у незахищений воротарем кут воріт – 1:0.

Мадридці могли подвоїти рахунок. "Пожежа" була біля воріт Сельти. Оборонці гостей все ніяк не могли вибити м'яч далі від власних володінь, а "вершкові" не могли скористатись такими діями суперника та довести атаку до гольової. М'яч на межі штрафного отримав Карвахаль та зльоту пробив – м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Команди пішли на перерву за мінімального рахунку. Вже на старті другої 45-хвилинки підопічні Зінедіна Зідана таки збільшили перевагу. Модрич класно перехопив передачу від захисника Сельти та віддав на Лукаса. Той побачив вільного Асенсіо, якому і попрямувала передача. Нападник Реала холоднокровно прошив сітку воріт – 2:0. Лукас записав у свій актив асист, віддячивши Асенсіо за гольову передачу на нього у першому голі.

Бензема опинився у схожій ситуації, але його удар виявився неточним. Гравці Сельти також не стали відсиджуватись в обороні. Баеза впритул розстрілював ворота Реала, але самовіддана гра Варана та голкіпера Куртуа не дозволила скоротити рахунок.

Після перемоги Реал вийшов на 1 місце у таблиці Ла Ліги, випередивши Атлетіко, яке зіграє свій матч у неділю, 3 січня, проти Алавеса. У активі "вершкових" 36 очок, що на одне більше, ніж у мадридського суперника.

Сельта – 8-ма, у їх доробку 23 пункти.

Реал – Сельта відеоогляд