Реал – Бетіс 0:0

Реалу перед поєдинком потрібно було лише перемагати, щоб знову очолити таблицю Ла Ліги. Вже на початку зустрічі за справу взявся Бензема, але дальній удар француза парирував голкіпер. Пострілом із дальньої відстані також відповіли гості, але і їх удар був повз володіння мадридського клубу.

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На перерву команди пішли за "сухого" рахунку 0:0. На 55-й хвилині Родріго робив передачу верхом на Бензема, але м'яч зрізався з ноги вінгера та полетів прямо у ворота. До такого пострілу точно не був готовий голкіпер Браво. Однак воротарю на допомогу прийшла поперечина.

Бетіс теж не чекав довго з відповіддю. Родрігес легко прорвався крізь оборону господарів та пробив прямо по центру воріт Куртуа, який без проблем впорався з пострілом.

Найбільш реальна загроза відкрити рахунок була у Бетіса, але вони не використали вихід сам на сам з голкіпером мадридців.

На дальній постріл наважився Модрич – Браво був на місці. Через декілька хвилин Родріго знову був у центрі уваги. Він увійшов у штрафний майданчик суперника, але удар у футболіста зовсім не вдався.

Реал та Бетіс розписали нульову мирову. Після такого невиразного матчу команда Зінедіна Зідана залишається на 2 місці, у її активі 71 очок. Від лідера Атлетіка відстань лише у 2 пункти, але "матрацники" ще не провели свій поєдинок у 32 турі.

Їх суперник Бетіс із 50 набраними очками розташовується на високій 6 позиції.

Реал – Бетіс відеоогляд