Реал в бешеном матче с 6 голами спасся от поражения Леванте, который доигрывал без вратаря

Мадридский Реал впервые в чемпионате Испании сезона-2021/2022 потерял очки. В воскресенье, 22 августа, "сливочные" спаслись от поражения в матче с Леванте.

Леванте – Реал 3:3

Голы: Рохер, 46, Кампанья, 57, Пир, 79 – Бэйл, 5, Винисиус, 73, 85

Удаление: Фернандес, 87

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Поединок для Реала начался чрезвычайно удачно. Уже на 5 минуте Карим Бензема ассистировал Гарету Бэйлу, вернувшемуся из Тоттенхэма. Валлиец ударом в касание попал в ворота и вывел "сливочных" вперед.

Сразу после перерыва Леванте ошеломил соперника двумя голами. Сначала Рохер вышел на рандеву с Куртуа и переиграл бельгийского вратаря.

А на 57 минуте Кампанья мощным ударом под перекладину замкнул кросс с правого фланга – 2:1.

Реалу удалось сравнять счет на 73 минуте. Винисиус Жуниор убежал от защитников Леванте и из пределов штрафной переиграл Фернандеса. Но уже через 6 минут Леванте снова был впереди.

Валенсийский клуб удалось сыграл во время стандартного положения, в результате чего отличился Пир. Но парад голов на этом не завершился.

На 85 минуте Винисиус спас Реал от поражения. Бразилец красивым обводящим ударом с острого угла попал в ворота – 3:3!

Леванте доигрывал без вратаря

На 87 минуте поединка Леванте оказался в затруднительном положении. Голкипер Фернандес сыграл рукой за пределами штрафной и получил удаление.

Несмотря на то, что в Леванте больше не было замен, в рамку ворот стал защитник Рубен Везу. Как Реал ни старался, но вырвать победу не смог.

Леванте – Реал видеообзор