Леванте – Реал 3:3
Голы: Рохер, 46, Кампанья, 57, Пир, 79 – Бэйл, 5, Винисиус, 73, 85
Удаление: Фернандес, 87
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Поединок для Реала начался чрезвычайно удачно. Уже на 5 минуте Карим Бензема ассистировал Гарету Бэйлу, вернувшемуся из Тоттенхэма. Валлиец ударом в касание попал в ворота и вывел "сливочных" вперед.
Сразу после перерыва Леванте ошеломил соперника двумя голами. Сначала Рохер вышел на рандеву с Куртуа и переиграл бельгийского вратаря.
А на 57 минуте Кампанья мощным ударом под перекладину замкнул кросс с правого фланга – 2:1.
Реалу удалось сравнять счет на 73 минуте. Винисиус Жуниор убежал от защитников Леванте и из пределов штрафной переиграл Фернандеса. Но уже через 6 минут Леванте снова был впереди.
Валенсийский клуб удалось сыграл во время стандартного положения, в результате чего отличился Пир. Но парад голов на этом не завершился.
На 85 минуте Винисиус спас Реал от поражения. Бразилец красивым обводящим ударом с острого угла попал в ворота – 3:3!
Леванте доигрывал без вратаря
На 87 минуте поединка Леванте оказался в затруднительном положении. Голкипер Фернандес сыграл рукой за пределами штрафной и получил удаление.
Несмотря на то, что в Леванте больше не было замен, в рамку ворот стал защитник Рубен Везу. Как Реал ни старался, но вырвать победу не смог.
Леванте – Реал видеообзор