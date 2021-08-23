Леванте – Реал 3:3

Голи: Рохер, 46, Кампанья, 57, Пір, 79 – Бейл, 5, Вінісіус, 73, 85

Вилучення: Фернандес, 87

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Поєдинок для Реала розпочався надзвичайно вдало. Уже на 5 хвилині Карім Бензема асистував Гарету Бейлу, який повернувся з Тоттенхема. Валлієць ударом в дотик поцілив у ворота й вивів "вершкових" вперед.

Відразу після перерви Леванте приголомшив суперника двома голами. Спершу Рохер вийшов на рандеву з Куртуа та переграв бельгійського воротаря.

А на 57 хвилині Кампанья потужним ударом під поперечину замкнув крос з правого флангу – 2:1.

Реалу вдалося зрівняти рахунок на 73 хвилині. Вінісіус Жуніор втік від захисників Леванте та з меж штрафного переграв Фернандеса. Та вже через 6 хвилин Леванте знову був попереду.

Валенсійський клуб вдалося зіграв під час стандартного положення, внаслідок чого відзначився Пір. Та парад голів на цьому не завершився.

На 85 хвилині Вінісіус врятував Реал від поразки. Бразилець красивим обвідним ударом з гострого кута поцілив у ворота – 3:3!

Леванте догравав без воротаря

На 87 хвилині поєдинку Леванте опинився у скрутному становищі. Голкіпер Фернандес зіграв рукою за межами штрафного й отримав вилучення.

Зважаючи на те, що в Леванте більше не було замін, у рамку воріт став захисник Рубен Везу. Як Реал не старався, але вирвати перемогу не зміг.

Леванте – Реал відеоогляд