Арсенал – Челси 0:2

Голы: Лукаку, 15, Джеймс, 35

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Результативное возвращение Лукаку

Челси очень уверенно начал поединок и довольно быстро вышел вперед. На 15 минуте в воротах "канониров" отличился Ромелу Лукаку, который вернулся в Челси.

Рис Джеймс пробросил мяч Лукаку, которому осталось не промазать по пустым воротам. Бельгиец со своей задачей справился – 1:0!

В середине тайма Джеймс, который ассистировал Лукаку, также записал на свой счет гол. Маунт умным пасом вывел Риса на ударную позицию и тот мощным выстрелом прошил вратаря!

У Арсенала же за весь первый тайм один удар в створ ворот, но тот не нес угрозы.

Первые моменты "канониров"

Только после перерыва Арсенал создал свой первый момент. Сака нанес мощный удар из-за пределов штрафной: мяч падал под перекладину, но Мэнди отбил его.

"Синие" ответили моментом у Маунта: Мейсон на подступах к штрафной хозяев обыгрался с Лукаку и неудачно пробил издалека.

На 60-й минуте Арсенал упустил еще один прекрасный шанс после углового. Пабло Мари прекрасно перевел на Холдинга, который пробил головой, но не попал в верхний угол ворот Мэнди.

Челси мог сделать счет разгромным. Сначала на 77-йминуте Маунт элегантно навесил в штрафной на Лукаку: Ромелу пробил головой, однако Лено помешал голу.

А в конце игры Кай Хаверц в ближнем бою пытался переиграть Лено, однако Бернд снова был на высоте. В итоге Челси отстоял преимущество в 2 гола и выиграл поединок!

Для Арсенала это второе подряд поражение на старте сезона в АПЛ. В 1 туре "канониры" сенсационно проиграли новичку чемпионата Брэнтфорду. В то же время Челси во второй раз победил. В предыдущей игре "синие" победили Кристал Пэлэс.