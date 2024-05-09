Арбитр признал ошибку: защитник Баварии разнес судейство в матче против Реала

В среду, 8 мая, определился второй финалист Лиги чемпионов. Соперником дортмундской Боруссии станет Реал.

"Сливочные" одержали волевую победу в Мадриде над Баварией со счетом 2:1. Первый поединок закончился вничью 2:2.

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Решение, которое могло изменить ход поединка

Все могло измениться в компенсированное время – мюнхенцы забили гол, но это произошло после свистка арбитра об офсайде. Он выглядел очень противоречивым, однако VAR уже не мог никак повлиять на эпизод.

После завершения встречи автор незасчитанного забитого мяча Маттейс де Лигт прокомментировал этот момент. Он раскритиковал судейство и заявил, что арбитр признал свою ошибку.

Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки? В случае со вторым голом Хоселу, Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего не было бы, а в итоге это решающий гол. Боковой судья сказал мне: "Прошу прощения, я совершил ошибку". Но что мне с того?

– возмутился нидерландец.

Отметим, что второй гол Хоселу тоже не сразу засчитали. Судья поднял флажок об офсайде, но после видеоповтора изменил свое решение – взятие ворот оказалось победным.

. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли". Реал будет бороться за свой 15-й титул Лиги чемпионов, а дортмундская Боруссия попытается во второй раз победить в самом престижном клубном турнире мира.

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе ЛЧ в 2017 году, тогда дважды побеждали "сливочные".