Реал, Барселону и Ювентус могут исключить из Лиги чемпионов: причина и кто их заменит

УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса. Причина открытия дела– возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта футбольной Суперлиги.

Дисциплинарное дело в отношении этих трех клубов открыли после расследования, проведенного этическими и дисциплинарными комитетами УЕФА.

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Речь идет о создании 12 клубами проекта футбольной Суперлиги. Однако после угроз со стороны УЕФА и национальных федераций, а также протестов болельщиков, девять клубов вышли из проекта. Это английские Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, Челси, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, итальянские Интер и Милан, а также испанский Атлетико. Они пошли на "мировую" с УЕФА, заплатив штраф за это.

Зато Реал, Барселона и Ювентус официально не покинули проект.

По данным El Partidazo de COPE, УЕФА рассматривает вариант исключения этих трех клубов из Лиги чемпионов. Официально об этом должны объявить после финала ЛЧ, который запланирован на субботу, 29 мая.

В таком случае эти три клуба должны заменить другие команды из Испании и Италии. Вместо Реала и Барселоны это должны быть Реал Сосьедад и Бетис, занявшие пятое и шестое места по итогам сезона. Вместо Ювентуса в Лиге чемпионов может выступить Наполи, которая финишировала на пятой позиции в Серии А.

Если УЕФА все-таки решит исключить эти три клуба из Лиги чемпионов, то не исключено, что они обратятся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.