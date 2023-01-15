Левандовски и молодежь уничтожили Реал: Барселона стала победителем Суперкубка Испании

У подопечных Хави не было проблем с принципиальным соперником, забив ему трижды до середины второго тайма. Для испанского специалиста это первый тренерский трофей в Барселоне.

Реал – Барселона 1:3

Голы: Бензема, 90+3 – Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69.

В Саудовской Аравии разыграли Суперкубок Испании 2022 года. Турнир уже традиционно проходит в этой стране зимой с участием четырех команд. 24 канал.

К теме Арсенал заменит Мудрика звездой из Барселоны, игравшего в АПЛ и на ЧМ-2022

Главные фавориты соревнования Реал и Барселона с проблемами, но прошли Валенсию и Бетис в сериях пенальти. К очной встрече каталонцы подошли без потерь, в то время как мадридцы не могли рассчитывать на Алабу, Чуамень и Васкес.

Гави стал героем матча

Барселона взяла игру под свой контроль и почти не давала сопернику возможность создавать моменты у своих ворот. Сами же "блаугранасы" открыли счет в середине первого тайма после ошибки Камавинги.

Форвард подарил мяч сопернику, который оказался у Левандовски. Тот увидел свободного Гави и вывел партнера один на один из Куртуа. Испанец без проблем пробил Тибо.

Удвоить счет каталонцы смогли прямо перед перерывом. Сработала та же связка, но уже наоборот. Де Йонг смог запустить по флангу Гави, а тот нашел в чужой площадке свободного поляка. Роберт без проблем расстрелял Куртуа с близкого расстояния.

Читайте также Цыганков переедет в Испанию: лидер Динамо подписал контракт с командой Ла Лиги – СМИ

Реал попытался предложить контригру во втором тайме и даже пробил в створ ворот, однако третий гол по сути закрыл игру. На этот раз Гави ассистировал на Педри. Оборона мадридцев снова остановилась и просто смотрела, как испанец расстреливал Куртуа.

14-ый Суперкубок Барселоны

И все же "бланкос" удалось размочить счет. Уже на третьей компенсированной минуте Бензема решился на дальний выстрел и точно поразил ворота тер Штегена.

Таким образом, Хави берет свой первый трофей у Барселона. Сами же каталонцы не выигрывали Суперкубок страны с 2018 года, но все равно рекордсмен турнира. Для "блаугранас" это 14-ый титул, в то время как у Реала ее остается 12.