Лондонский Чесли "из-под носа" у Арсенала забрал их главную трансферную цель, за которой они следили больше года. Игрок Шахтера Михаил Мудрик переедет на "Стэмфорд Бридж", где будет защищать синие цвета Челси.

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Арсенал вспомнил Рафинью

Неудача вынудила Арсенал искать альтернативные варианты, чтобы усилить атаку. Поэтому менеджмент клуба вспомнил о вингере Рафинье, которого "канониры" хотели купить летом.

Тогда конкуренцию за покупку бразильца между Челси и Арсеналом выиграла Барселона. Каталонцы заплатили Лидсу 58 миллионов евро.

Спортивный директор Арсенала Эду Гаспар связался с агентом Рафиньи Деку, чтобы обсудить возможный переход игрока Барселоны этой зимой.

Микель Артета хочет купить игрока, который поможет выиграть золото Премьер-лиги. Рафинья уже играл в АПЛ, так что ему не нужно время на адаптацию к британскому футболу. Вполне возможно, что в будущем Арсенал не будет жалеть о потерянном Мудрике.

Опыт Рафиньи поможет Арсеналу