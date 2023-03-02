Полуфинальный матч Кубка Испании между Реалом и Барселоной стал третьей встречей команд в сезоне. Каталонцы повели в счете на 26-й минуте матча. Однако сделали они это при курьезных обстоятельствах, пишет 24 канал.

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Бразильский защитник "сливочных" Эдер Милитан на мгновение потерял ориентацию и срезал мяч в свои ворота. Впрочем, была надежда, что рефери отменит гол из-за вероятного офсайда одного из игроков Барселоны. Однако после просмотра VAR судья матча Хосе Луис Мунуэра Монтеро указал на центр поля.

Видео автогола Милитао

Отметим, что Реал не выигрывал Кубок Испании с 2014 года. За это же время каталонцы поднимали Кубок над головой пять раз. Именно Барселона является рекордсменом за количество побед у Копа дель Рей – 31. Реал же идет только третьим (19), уступая Атлетику из Бильбао (23).