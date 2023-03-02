Півфінальний матч Кубка Іспанії між Реалом та Барселоною став третьою зустріччю команд у сезоні. Каталонці повели у рахунку на 26-й хвилині матчу. Проте зробили вони це за курйозних обставин, пише 24 канал.

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Бразильський захисник "вершкових" Едер Мілітан на мить втратив орієнтацію і зрізав м'яч у власні ворота. Втім, була надія, що рефері скасує гол через ймовірний офсайд одного з гравців Барселони. Проте після перегляду VAR суддя матчу Хосе Луїс Мунуера Монтеро вказав на центр поля.

Відео автогола Мілітао

Зазначимо, що Реал не вигравав Кубок Іспанії з 2014 року. За цей же час каталонці підіймали Кубок над головою аж п'ять разів. Саме Барселона є рекордсменом за кількість перемог у Копа дель Рей – 31. Реал же йде лише третім (19), поступаючись Атлетіку з Більбао (23).