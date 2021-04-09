Матч чемпионата Испании между Реалом и Барселоной начнется в 22:00

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Где смотреть матч Реал – Барселона

Трансляция матча Реал – Барселона в Украине будет доступна на платформе Megogo.

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Перед матчем

Матчи между Реалом и Барселоной всегда привлекают много внимания. И без разницы, на каком месте команды находятся в турнирной таблице. И о каком турнире идет речь.

Барселона к этому матчу подходит на втором месте. Реал идет третьим в турнирной таблице. Между командами два очка разницы. Лидирует Атлетико, который опережает "сине-гранатовых" на одно очко. Поэтому победа в этом матче позволит не только опередить соперника, но и приблизиться к лидеру. А учитывая, что Атлетико сейчас выглядит не слишком уверенно (тем более, что 9 мая ему играть на выезде против Барселоны), то результат этого матча может напрямую повлиять на определение победителя.