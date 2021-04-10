Матч чемпіонату Іспанії між Реалом і Барселоною розпочнеться о 22:00

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Де дивитися матч Реал – Барселона

Трансляція матчу Реал – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем

Матч між Реалом та Барселоною завжди привертає чимало уваги. І без різниці, на якому місці команди перебувають у турнірній таблиці. І про який турнір йде мова.

Барселона до цього матчу підходить на другому місці. Реал йде третім у турнірній таблиці. Між командами два очки різниці. Лідирує Атлетіко, який випереджає "синьо-гранатових" на одне очко. Тож перемога в цьому матчі дасть можливість не лише випередити суперника, але й наблизитися до лідера. А зважаючи, що Атлетіко зараз виглядає не надто впевнено (тим більше, що 9 травня йому грати на виїзді проти Барселони), то результат цього матчу може напряму вплинути на визначення переможця.