В матче 13 тура чемпионата Испании Реал в дерби Мадрида обыграл Атлетико со счетом 2: 0. Встреча состоялась на стадионе "Альфредо ди Стефано".

Реал – Атлетико 2:0

Голы: Каземиро, 15, Облак, 63 (авт.)

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Автором первого гола в игре стал Каземиро. Бразилец поразил ворота гостей ударом головой после навеса с углового.

Закрепили преимущество в счете хозяева после перерыва. Дани Карвахаль нанес мощный удар из-за пределов штрафной, мяч попал в штангу, после чего отлетел в спину Яну Облаку и оказался в воротах.

За 12 сыгранных туров Реал набрал 23 очка и вышел на третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

Атлетико с 26 баллами в активе лидирует в турнирной таблице испанского первенства.

В следующем туре мадридский Реал встретится с Атлетиком из Бильбао на своем поле, а Атлетико на "Ванда Метрополитан" померяется силами с Эльче.

Реал – Ателтико: видеообзор