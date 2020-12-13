Реал одержал победу над Атлетико в мадридском дерби: видео
В матче 13 тура чемпионата Испании Реал в дерби Мадрида обыграл Атлетико со счетом 2: 0. Встреча состоялась на стадионе "Альфредо ди Стефано".
Реал – Атлетико 2:0
Голы: Каземиро, 15, Облак, 63 (авт.)
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Автором первого гола в игре стал Каземиро. Бразилец поразил ворота гостей ударом головой после навеса с углового.
Закрепили преимущество в счете хозяева после перерыва. Дани Карвахаль нанес мощный удар из-за пределов штрафной, мяч попал в штангу, после чего отлетел в спину Яну Облаку и оказался в воротах.
- За 12 сыгранных туров Реал набрал 23 очка и вышел на третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.
- Атлетико с 26 баллами в активе лидирует в турнирной таблице испанского первенства.
- В следующем туре мадридский Реал встретится с Атлетиком из Бильбао на своем поле, а Атлетико на "Ванда Метрополитан" померяется силами с Эльче.
Реал – Ателтико: видеообзор
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