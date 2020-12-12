Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити не определили победителя на "Олд Траффорд"
В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Манчестер Сити – 0:0.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0
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В первом тайме самый реальный момент открыть счет не использовали гости. Кевин Де Брюйне вывел один на один с Давидом де Хеа Рияда Мареза, но алжирец пробил во вратаря хозяев. Сам бельгиец оказался первым на добивании, но пробил он выше ворот.
В начале второго тайма Маркус Решфорд заработал для Манчестер Юнайтед пенальти, однако арбитр отменил свое решение после просмотра видеоповтора – у форварда был зафиксирован офсайд.
Позже еще один момент был у Де Брюйне, но пробивая из пределов штрафной, хавбек Манчестер Сити попал в Харри Магуайра.
- После 11 матчей у МЮ теперь 20 очков, у МС – 19. Отставание от Тоттенхэма и Ливерпуля, которые лидируют в таблице, теперь составляет 4 и 5 очков соответственно.
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