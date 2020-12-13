Реал здобув перемогу над Атлетіко в мадридському дербі: відео
У матчі 13 туру чемпіонату Іспанії Реал в дербі Мадрида обіграв Атлетіко з рахунком 2:0. Зустріч відбулася на стадіоні "Альфредо ді Стефано".
Реал – Атлетіко 2:0
Голи: Каземіро, 15, Облак, 63 (авт.)
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Автором першого гола у грі став Каземіро. Бразилець вразив ворота гостей ударом головою після навісу з кутового.
Закріпили перевагу в рахунку господарі після перерви. Дані Карвахаль завдав потужного удару з-за меж карного майданчика, м’яч влучив у штангу, після чого відлетів у спину Яну Облаку і опинився у воротах.
- За 12 зіграних турів Реал набрав 23 очки і вийшов на третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
- Атлетіко з 26 балами в активі лідирує в турнірній таблиці іспанської першості.
- У наступному турі мадридський Реал зустрінеться з Атлетіком з Більбао на своєму полі, а Атлетіко на "Ванда Метрополітан" поміряється силами з Ельче.
Реал – Ателтіко відеоогляд
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