У матчі 13 туру чемпіонату Іспанії Реал в дербі Мадрида обіграв Атлетіко з рахунком 2:0. Зустріч відбулася на стадіоні "Альфредо ді Стефано".

Реал – Атлетіко 2:0

Голи: Каземіро, 15, Облак, 63 (авт.)

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Автором першого гола у грі став Каземіро. Бразилець вразив ворота гостей ударом головою після навісу з кутового.

Закріпили перевагу в рахунку господарі після перерви. Дані Карвахаль завдав потужного удару з-за меж карного майданчика, м’яч влучив у штангу, після чого відлетів у спину Яну Облаку і опинився у воротах.

За 12 зіграних турів Реал набрав 23 очки і вийшов на третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Атлетіко з 26 балами в активі лідирує в турнірній таблиці іспанської першості.

У наступному турі мадридський Реал зустрінеться з Атлетіком з Більбао на своєму полі, а Атлетіко на "Ванда Метрополітан" поміряється силами з Ельче.

Реал – Ателтіко відеоогляд