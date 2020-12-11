В субботу, 12 декабря, Реал будет принимать Атлетико в рамках 13-го тура Ла Лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Атлетико с 26 пунктами возглавляет Ла Лигу. "Матрасники" неожиданно оставляют за своей спиной Барселону и Реал. Последних они опережают на 6 пунктов. Победа гостям только позволит увеличить разницу до 9 очков, пишет 24 канал.

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Реал с 20 пунктами занимает 4 место. В этой встрече Атлетико не сможет рассчитывать на Хосе Хименеса, Ману Санчеса и Диего Коста. Потеря последнего является наиболее существенной для атакующего звена команды.

Зинедин Зидан же не сможет использовать в матче также ряд исполнителей. Ими стали Мариано Диас, Лука Йович, Мартин Едегор и Эден Азар. В заявку на поединок попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Центральная встреча тура в Ла Лиге состоится в субботу, 12 декабря в 22:00

Реал – Атлетико прогноз от Marathonbet

Это противостояние обещает быть одним из самых интересных на футбольной арене в Испании. Букмекеры определились, кому же отдать победу. Победу Реала оценили немного лучше – 2,43. Успех гостей – 3,34. Ничья во встрече тоже возможно – 3,44.

Именно на ничейный результат оценен лучше – 5,80. Следует обратить внимание на минимальную победу команды Зидана (1:0) – 6,70. На такой же счет во встрече, но в пользу Атлетико стоит коэффициент 8,20.

Первый тайм скорее всего завершится победой или ничьей Реала – 1,222. По второй части игры. то эксперты тоже предпочитают хозяевам – 1,27.

Карим Бензема скорее всего отметится в составе Реала – 2,75. Француз вероятно откроет счет во встрече своим результативным ударом – 5,50.

В составе Атлетико забьет Луис Суарес, который сможет вспомнить времена Барселоны и снова отличиться в воротах "сливочных" – 3,00. Также гол может записать в свой актив Жуан Феликс – 3,75.