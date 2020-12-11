У суботу, 12 грудня, Реал прийматиме Атлетіко у рамках 13-го туру Ла Ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Атлетіко з 26 пунктами очолює Ла Лігу. "Матрацники" несподівано залишають за своєю спиною Барселону та Реал. Останніх вони випереджають на 6 пунктів. Перемогу гостям лише дасть змогу збільшити різницю до 9 очок, пише 24 канал.

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Реал з 20 пунктами посідає 4 місце. У цій зустрічі Атлетіко не зможе розраховувати на Хосе Хіменеса, Ману Санчеса та Дієго Косту. Втрата останнього є найбільш суттєвою для атакувальної ланки команди.

Зінедін Зідан ж не зможе використати у матчі також ряд виконавців. Ними стали Маріано Діас, Лука Йовіч, Мартін Едегор та Еден Азар. До заявки на поєдинок потрапив і український голкіпер Андрій Лунін.

Центральна зустріч туру у Ла Лізі відбудеться у суботу, 12 грудня о 22:00

Реал – Атлетіко: прогноз від Marathonbet

Це протистояння обіцяє бути одним із найцікавіших на футбольній арені в Іспанії. Букмекери вагаються, кому ж віддати перемогу. Звитягу Реала оцінили трішки краще – 2,43. Успіх гостей – 3,34. Нічия у зустрічі теж можливо – 3,44.

Якраз на нічийний результат оцінений найкраще – 5,80. Слід звернути увагу на мінімальну перемогу команди Зідана (1:0) – 6,70. На такий же рахунок у зустрічі, але на користь Атлетіко стоїть коефіцієнт 8,20.

Перший тайм швидше за все завершиться перемогою або нічиєю Реала – 1,222. Щодо другої частини гри. то тут експерти теж віддають перевагу господарям – 1,27.

Карім Бензема швидше за все відзначиться у складі Реала – 2,75. Француз ймовірно відкриє рахунок у зустрічі своїм результативним ударом – 5,50.

У складі Атлетіко заб'є Луїс Суарес, який зможе згадати часи Барселони та знову відзначитись у воротах "вершкових" – 3,00. Також гол може записати у свій доробок Жуан Фелікс – 3,75.