12 декабря Реал и Атлетико сыграют в центральном матче 13 тура чемпионата Испании по футболу. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч чемпионата Испании между Реалом и Атлетико начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Реал – Атлетико

Трансляция матча Реал – Атлетико в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем