Реал – Атлетико: где смотреть онлайн топ-матч Ла Лиги
12 декабря Реал и Атлетико сыграют в центральном матче 13 тура чемпионата Испании по футболу. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Матч чемпионата Испании между Реалом и Атлетико начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.
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Где смотреть матч Реал – Атлетико
Трансляция матча Реал – Атлетико в Украине будет доступна на платформе Megogo.
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Перед матчем
- Атлетико с 26 пунктами возглавляет Ла Лигу. "Матрасники" неожиданно оставляют за своей спиной Барселону и Реал. Последних они опережают на 6 пунктов. Победа гостям только позволит увеличить разницу до 9 очков.
- Реал с 20 пунктами занимает 4 место. В этой встрече Атлетико не сможет рассчитывать на Хосе Хименеса, Ману Санчеса и Диего Косту. Потеря последнего является наиболее существенной для атакующего звена команды.
- Зинедин Зидан тоже не сможет использовать в матче ряд исполнителей. Ими стали Мариано Диас, Лука Йович, Мартин Эдегор и Эден Азар. В заявку на поединок попал и украинский голкипер Андрей Лунин.
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