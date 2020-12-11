Реал – Атлетіко: де дивитися онлайн топ-матч Ла Ліги
12 грудня Реал та Атлетіко зіграють у центральному матчі 13 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Матч чемпіонату Іспанії між Реалом і Атлетіко розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.
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Де дивитися матч Реал – Атлетіко
Трансляція матчу Реал – Атлетіко в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед матчем
- Атлетіко з 26 пунктами очолює Ла Лігу. "Матрацники" несподівано залишають за своєю спиною Барселону та Реал. Останніх вони випереджають на 6 пунктів. Перемогу гостям лише дасть змогу збільшити різницю до 9 очок.
- Реал з 20 пунктами посідає 4 місце. У цій зустрічі Атлетіко не зможе розраховувати на Хосе Хіменеса, Ману Санчеса та Дієго Косту. Втрата останнього є найбільш суттєвою для атакувальної ланки команди.
- Зінедін Зідан ж не зможе використати у матчі також ряд виконавців. Ними стали Маріано Діас, Лука Йовіч, Мартін Едегор та Еден Азар. До заявки на поєдинок потрапив і український голкіпер Андрій Лунін.
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