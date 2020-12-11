12 грудня Реал та Атлетіко зіграють у центральному матчі 13 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч чемпіонату Іспанії між Реалом і Атлетіко розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

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Де дивитися матч Реал – Атлетіко

Трансляція матчу Реал – Атлетіко в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем