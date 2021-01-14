В среду, 13 января, Реал Сосьедад в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании принимал Барселону. Судьбу победителя встречи определила лишь серия пенальти, в которой сильнее были каталонцы.

Реал Сосьедад – Барселона 1: 1 (пен. 2:3)

Голы: Оярсабаль, 51 – де Йонг, 39

Каталонцы приехали на этот матч в статусе фаворита противостояния, но без своего лидера Лионеля Месси. Тренерский штаб Барселоны решил приберечь аргентинца на более важные поединки. Лео в рамках 18-го тура Ла Лиги против Гранады получил небольшое повреждение, поэтому ему дали отдых, пишет 24 канал.

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Без аргентинского форварда каталонскому клубу было довольно сложно противостоять неуступчивому сопернику. Неплохо головой пробивал нападающий Реал Сосьедада Исак, но мяч пролетел над перекладиной.

Опять Исаак мог открывать счет. Но тер Штеген вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу. Футболисты не давали передышки вратарям команд, но так ни один из ударов не смог привести к желанному результату на табло.

Барселоне удалось изменить счет аж на 39-й минуте. Гризманн выполнил навесную передачу во вратарскую площадку, адресатом которой стал де Йонг и прошил сетку владений Реал Сосьедада – голкипер не сумел среагировать на такой удар в упор ворот, 0:1.

Хозяева не смогли сократить счет в первой 45-минутке. Но все удалось во втором тайме. На 51-й минуте мяч попал в руку де Йонгу, который одновременно стал героем и неудачником матча. Арбитр был неумолим – пенальти. К 11-метровой отметке подошел Оярсабаль и уверенно развел мяч и голкипера в разные углы ворот – 1:1.

Без Месси Барселоне было сложно завершать свои атаки. Хозяева тоже не отсиживались в обороне. Но ни одной из команд не удалось выйти вперед в счете. Дополнительные два тайма по 15 минут тоже не определили победителя встречи. Все решалось в послематчевой серии пенальти, где сильнее оказались гости.

Первые два выстрела команд уверенно потянули голкиперы. Один из этих выстрелов выполнял автор первого гола во встрече де Йонг. В этот вечер вратарь Барселоны тер Штеген поймал кураж и потянул еще один удар соперника, выведя свою команду вперед. Но Реал Сосьедад вместо того, чтобы сокращать счет еще увеличил его. С отметки попал в стойку Оярсабаль. Выход для каталонцев в финал Суперкубка Испании оформил пенальти Пуча – 2:3 в пользу Барселоны.

К слову. Еще один финалист определится в четверг, 14 января, в матче сойдутся Реал и Атлетик. Старт встречи в 22:00. Финал Суперкубка Испании состоится 17 января.

Реал Сосьедад – Барселона видеообзор