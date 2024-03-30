В эти выходные в чемпионате Испании проходят игры 30 тура Ла Лиги. Центральная встреча уик-энда пройдет вечером воскресенья, 31 марта, в которой действующий лидер мадридский Реал примет Атлетик из Бильбао, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Лидер против претендента на ЛЧ

Команда Карло Анчелотти уверенно идет по сезону, потерпев в чемпионате лишь одно поражение. Провалы конкурентов позволили "бланкос" нарастить отрыв в восемь очков.

Важной частью мадридцев в этом сезоне является Андрей Лунин. Украинский вратарь воспользовался тяжелой травмой у Тибо Куртуа, а также выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Кипер в 23-х матчах оформил десять клиншитов.

Соперник мадридцев также ведет борьбу за престижные места, а именно за путевку в Лигу чемпионов. Клуб из Бильбао подошел к туру на четвертой строчке, опережая Атлетико на одно очко. Жирона же идет впереди в семи баллах.

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Прогноз Favbet

Букмекеры считают Реал явным фаворитом в битве с Атлетиком. Коэффициент на триумф мадридцев составляет 1,60, тогда как на басков – 6,10. Ничья же оценивается в 4,35. Кроме того, эксперты ожидают результативную игру.

На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,81, тогда как на ТМ – за 2,13. Если вы верите в клиншит от Лунина, то ваш коэффициент – 2,32. Встречу пропустит лидер атак Реала Винисиус, поэтому главными фаворитами на забитый гол является Джуд Беллингем (2,40), Хоселу (2,80) и Родриго (3,00).

За всю историю Реал и Атлетик сыграли 243 очных матча, половину из них (122) выиграли мадридцы. Еще 46 игр завершились вничью, а в 76-ти случаях победил клуб из Бильбао. В первом круге Реал также выиграл – 2:0 на выезде. Тогда Лунин отстоял на "ноль", а голами отметились Беллингем и Родриго.

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