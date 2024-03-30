Цими вихідними в чемпіонаті Іспанії проходять ігри 30 туру Ла Ліги. Центральна зустріч вікенду пройде ввечері неділі, 31 березня, в якій чинний лідер мадридський Реал прийме Атлетік з Більбао, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Лідер проти претендента на ЛЧ

Команда Карло Анчелотті впевнено йде по сезону, зазнавши в чемпіонаті лише однієї поразки. Провали конкурентів дозволили "бланкос" наростити відрив у вісім очок.

Важливою частиною мадридців цього сезону є Андрій Лунін. Український воротар скористався важкою травмою у Тібо Куртуа, а також виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Кіпер у 23-х матчах оформив десять кліншитів.

Суперник мадридців також веде боротьбу за престижні місця, а саме за путівку в Лігу чемпіонів. Клуб з Більбао підійшов до туру на четвертій сходинці, випереджаючи Атлетіко на одне очко. Жирона ж іде попереду у семи балах.

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Букмекери вважають Реал явним фаворитом у битві з Атлетіком. Коефіцієнт на тріумф мадридців становить 1,60, тоді як на басків – 6,10. Нічия ж оцінюється у 4,35. Крім того, експерти очікують на результативну гру.

На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,81, тоді як на ТМ – за 2,13. Якщо ви вірите у кліншит від Луніна, то ваш коефіцієнт – 2,32. Зустріч пропустить лідер атак Реала Вінісіус, тому головними фаворитами на забитий гол є Джуд Беллінгем (2,40), Хоселу (2,80) та Родріго (3,00).

За всю історію Реал та Атлетік відіграли 243 очних матчі, половину з них (122) виграли мадридці. Ще 46 ігор завершились внічию, а у 76-ти випадках переміг клуб з Більбао. У першому колі Реал також виграв – 2:0 на виїзді. Тоді Лунін відстояв на "нуль", а голами відзначились Беллінгем та Родріго.

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