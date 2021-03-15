Аталанта украинских футболистов Руслана Малиновского и Виктора Коваленко 15 марта на выезде сыграет против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021 в Украине владеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

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Реал – Аталанта: где смотреть

По телевидению матч Реал – Аталанта покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Реал – Аталанта можно на платформе Oll.tv. Это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 1". Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Реал – Аталанта показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.