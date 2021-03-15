Аталанта українських футболістів Руслана Маліновського та Віктора Коваленка 15 березня на виїзді зіграє проти Реалу у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів у сезоні-2020/2021 в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

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Реал – Аталанта: де дивитися

По телебаченню матч Реал – Аталанта покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Реал – Аталанта можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 1". Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги чемпіонів Реал – Аталанта показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.