10 июля в чемпионате Испании завершился 35-й тур Ла Лиги. В вечернем матче мадридский "Реал" победил "Алавес" (2:0).

Реал – Алавес 2:0

Голы: Бензема, 11 (пен.), Асенсио, 50

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Победу "Реалу" на временной домашней арене "Альфредо ди Стефано" принесли голы Карима Бензема, который на 11-й минуте реализовал пенальти, и Марко Асенсио (50), сообщает 24 канал.

Таким образом, "Реал" набрал 80 очков и вновь оторвался от "Барселоны" на четыре зачетных балла. "Алавес", имея в активе 35 пунктов, держится на семнадцатой позиции в трех очках от зоны вылета.

В следующем туре "Реал" сыграет 13 июля против "Гранады" на выезде. "Алавес" свой матч 36-го тура проведет на своем поле в тот же день против "Хетафе".

Реал – Алавес видеообзор матча