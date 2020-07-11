"Реал" наблизився до чемпіонства в Ла Лізі після перемоги над "Алавесом": відео
10 липня в чемпіонаті Іспанії завершився 35-й тур Ла Ліги. У вечірньому матчі мадридський "Реал" переміг "Алавес" (2:0).
Реал – Алавес 2:0
Голи: Бензема, 11 (пен.), Асенсіо, 50
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Перемогу "Реалу" на тимчасовій домашній арені "Альфредо ді Стефано" принесли голи Каріма Бензема, який на 11-й хвилині реалізував пенальті, та Марко Асенсіо (50), повідомляє 24 канал.
Таким чином, "Реал" набрав 80 очок і знову відірвався від "Барселони" на чотири залікових бали. "Алавес", маючи в активі 35 пунктів, тримається на сімнадцятій позиції в трьох очках від зони вильоту.
У наступному турі "Реал" зіграє 13 липня проти "Гранади" на виїзді. "Алавес" свій матч 36-го туру проведе на своєму полі в той же день проти "Хетафе".
Реал – Алавес відеоогляд матчу