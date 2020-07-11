10 липня в чемпіонаті Іспанії завершився 35-й тур Ла Ліги. У вечірньому матчі мадридський "Реал" переміг "Алавес" (2:0).

Реал – Алавес 2:0

Голи: Бензема, 11 (пен.), Асенсіо, 50

Дивіться також: Суд задовольнив апеляцію "МанСіті", клуб не буде виключений з Ліги чемпіонів – журналіст

Перемогу "Реалу" на тимчасовій домашній арені "Альфредо ді Стефано" принесли голи Каріма Бензема, який на 11-й хвилині реалізував пенальті, та Марко Асенсіо (50), повідомляє 24 канал.

Таким чином, "Реал" набрав 80 очок і знову відірвався від "Барселони" на чотири залікових бали. "Алавес", маючи в активі 35 пунктів, тримається на сімнадцятій позиції в трьох очках від зони вильоту.

У наступному турі "Реал" зіграє 13 липня проти "Гранади" на виїзді. "Алавес" свій матч 36-го туру проведе на своєму полі в той же день проти "Хетафе".

Реал – Алавес відеоогляд матчу