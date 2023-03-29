28 марта Исполком МОК предоставил рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Правда, речь не идет об Олимпийских играх. Так что НОК Украины во главе с Гутцайтом представили такое решение Комитета почти как свою победу.

По теме "Приложим усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены", - Гутцайт

Зозуля: Меня удивляет бездействие украинского НОК

Украинский футболист Роман Зозули подверг критике пассивную позицию НОК и его руководителя Вадима Гутцайта.

"МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить россиянам и белороссиянам участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

Лично меня МОК не удивил. Бах придумал оптимальное решение, как снять с себя ответственность и сохранить в кармане российские деньги.

Но меня удивляет бездействие украинского НОК. Когда мы уже увидим, что они там не только штаны протирают, а занимаются своей прямой обязанностью? О возможном допуске вражеских спортсменов к соревнованиям стало известно месяц назад, но за это время олимпийский комитет убежища бывших регионалов не сделал ничего, чтобы этого не допустить.

Гутцайт браво заявляет, что им удалось отложить решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде. Спасибо, повеселили.

Действительно, сегодняшнее решение МОК касается международных соревнований, но не Олимпийских Игр - 2024. Тем не менее, камешек в фундамент допуска представителей стран-агрессорок на Олимпиаду уже заложен. Этакая тренировка перед основным турниром. А что там и куда отложил Гутцайт, пока точно неизвестно", – написал Зозуля.

Нужно создать единый спортивный фронт

Бывший форвард сборной Украины призвал к объединению всех спортсменов с целью сопротивления пророссийскому реваншу.

"Хочу верить, что украинские всемирно известные спортсмены также приложат максимум усилий и используют свой авторитет, чтобы не дать торпедировать эту тему.

Многие из тех, кто 8 лет играл в "спортивную политику" после полномасштабного вторжения изменили свое мнение и включились в оборону страны. Но в последнее время пыл начал стихать и, кажется, все слишком устали от войны. Благо, военные у нас не устают работать 24/7.

Поэтому обращаюсь к спортсменам, давайте объединяться и единым спортивным фронтом давить все пророссийские решения любых международных спортивных организаций еще в зародыше", - отметил Зозуля.

Отметим, что в рекомендациях МОК есть ряд ограничений для атлетов из стран-агрессоров: