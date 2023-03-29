28 березня Виконком МОКу надав рекомендації щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Щоправда, мова не йде про Олімпійські ігри. Тож НОК України на чолі з Гутцайтом представили таке рішення Комітету майже як свою перемогу.

До теми "Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", – Гутцайт

Зозуля: Мене дивує бездіяльність українського НОК

Український футболіст Роман Зозулі розкритикував пасивну позицію НОК та його очільника Вадима Гутцайта.

"МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити росіянам і білоросіянам брати участь у турнірах під нейтральним прапором.

Особисто мене МОК не здивував. Бах придумав оптимальне рішення, як зняти із себе відповідальність і зберегти в кишені російські гроші.

Та мене дивує бездіяльність українського НОК. Коли ми вже побачимо, що вони там не лише штани протирають, а займаються своїм прямим обов’язком? Про можливий допуск ворожих спортсменів до змагань стало відомо місяць тому, але за цей час олімпійський комітет прихистку колишніх регіоналів не зробив нічого, щоб цього не допустити.

Гутцайт браво заявляє, що їм вдалося домогтися відкласти рішення по участі росіян і білорусів в Олімпіаді. Дякуємо, повеселили.

Дійсно, сьогоднішнє рішення МОК стосується міжнародних змагань, та не Олімпійських Ігор - 2024. Тим не менше, камінчик у фундамент допуску представників країн-агресорок на Олімпіаду вже закладено. Таке собі тренування перед основним турніром. А що там і куди відклав Гутцайт поки достеменно не відомо", – написав Зозуля.

Потрібно створити єдиний спортивний фронт

Колишній форвард збірної України закликав до об'єднання усіх спортсменів з метою супротиву проросійському реваншу.

"Хочу вірити, що українські всесвітньо відомі спортсмени також докладуть максимум зусиль і використають свій авторитет, щоб не дати торпедувати цю тему.

Багато з тих, хто 8 років грався в "спорт внє політікі" після повномасштабного вторгнення змінили свою думку і включилися в оборону країни. Та останнім часом запал почав стихати і, здається, що всі занадто втомились від війни. Добре, що військові у нас не втомлюються працювати 24/7.

Тому, звертаюся до спортсменів, давайте об’єднуватися і єдиним спортивним фронтом давити усі проросійські рішення будь-яких міжнародних спортивних організацій ще в зародку", – зазначив Зозуля.

Зазначимо, що в рекомендаціях МОКу є низка обмежень для атлетів з країн-агресорів: