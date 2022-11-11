В пятницу, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон, находившийся под российской оккупацией восемь месяцев.

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На это выдающееся событие отреагировал настоящий патриот Украины Роман Зозуля. Он опубликовал пост в своем Facebook, в котором поблагодарил воинов ВСУ за героизм.

"Гордость и боль. Просто голову сносит от новостей и работы наших нереальных воинов. Операция по освобождению юга Украины от свинособачей орды будет не только в учебниках истории Украины, но и во всемирной. Херсон возвращается домой. А уроды, которые пытались у нас его украсть, ровными рядами лежат в полях и на дне Днепра. Не все пока, но спрятаться никому не удастся".

Также Роман вспомнил воинов, отдавших жизнь за освобождение Украины от захватчиков.

"Но несмотря на радость, которая разрывает каждую клетку, боль не отпускает. За тех, кто не изменил своей стране, не пошел на сотрудничество с оккупантом и поплатился за это собственной жизнью. За каждого героя, который пал в бою и не разделяет сегодня с нами радость поднятия украинского флага над Херсонской ОГА. За людей, над которыми 9 месяцев нависал голод, смерть и дикий страх. Они выжили и дождались свободы, но когда освободятся от всех фобий пережитого?

Мы победим и вернем каждый клочок нашей земли, но не забываем какой ценой. Гордимся, чтим, благодарим и помогаем ВСУ", – написал Зозуля.

Особождение Херсона