Реакция на войну в Украине: российский теннисист Медведев убрал флаг своей страны из соцсетей

Лидер рейтинга ATP Даниил Медведев неожиданно унес из соцсетей флаг родной страны. Это произошло после того, как войска его страны напали на Украину.

Намек на реакцию на войну в Украине

На странице лучшего теннисиста мира и России Даниила Медведева неожиданно исчезло национальное знамя его родного государства. Подписчики считают, что это реакция спортсмена на войну в Украине, которую начала его страна.

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Неужели хоть кому-нибудь из российских атлетов стыдно выступать за страну-агрессора. Важно то, что у россиянина огромная аудитория в инстаграмме.

Даниил Медведев – первая ракетка мира среди мужчин.



Профиль в инстаграмме Даниила Медведева / Скриншот из инстаграммы теннисиста

Отметим, что это уже далеко не первый российский теннисист, хотя бы как-то реагирующий на происходящие в Украине военные действия.

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников первым среди местных спортсменов осудил действия властей своей страны. Бывший атлет прокомментировал события, отвлекшие весь мир от России.

Другой российский теннисист Андрей Рублев после одного из победных матчей написал на объективе камеры : "Нет войне". Он призвал остановить войну на Украине.

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