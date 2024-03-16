Не слишком приятное зрелище: реакция Усика на нокаут от Джошуа в поединке с Нганну

Претендент на абсолютное чемпионство в хевивейте Александр Усик просмотрел видео нокаута в бою между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Украинец едва сдержал эмоции от увиденного

Недавно британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде. Это событие не на шутку всколыхнуло боксерский мир: многие эксперты вновь заговорили о величии Эй Джея.

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Усик едва сдержал эмоции

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA WBO IBF IBO Александр Усик не посетил поединок, прошедший в Эр-Рияде, однако DAZN показал видео его реакции на быстрый нокаут от Джошуа. Усик еле сдержал эмоции от увиденного и довольно быстро прикрыл ноутбук.

Видео реакции Усика на нокаут в поединке Джошуа - Нганну

Благодаря этой победе Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.

Отметим, что в поединке с Нганну Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.