Нещодавно британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді. Ця подія не на жарт сколихнула боксерський світ: багато експертів знову заговорили про велич Ей Джея.

Читайте також Повна домінація Джошуа: британець декласував Нганну вже у другому раунді – відеоогляд бою

Усик ледве стримав емоції

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA WBO IBF IBO Олександр Усик не відвідав поєдинок, що пройшов в Ер-Ріяді, однак DAZN показав відео його реакції на швидкий нокаут від Джошуа. Усик ледве стримав емоції від побаченого та досить швидко прикрив ноутбук.

Відео реакції Усика на нокаут у поєдинку Джошуа − Нганну

Важливо. Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця три поразки, в тому числі дві від українця Олександра Усика.