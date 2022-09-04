Смешно отреагировал на речь британца
Александр Усик сразу после победы в реванше над Энтони Джошуа заговорил о бое за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец заявил, что будет сражаться с Фьюри, не будет ли боксировать вообще. Усик заверил, что только поединок против "Цыганского короля" для него интересен.
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После чего оживился в своих высказываниях и "Цыганский король". 3 сентября британец записал специальное видеообращение к Усику, в котором пригрозил его размазать и уничтожить на ринге. Также британец обвинил украинца во лжи, который заявил, что уже не выйдет на ринг в 2022 году из-за старых травм.
Однако такая одиозная речь не испугала украинца. Усик смешно отреагировал на обращение Фьюри. Александр выложил два фото из пресс-конференции, которую дал в Украине после своего возвращения, на которых он смеялся.
Когда увидел обращение от Тайсона Фьюри,
– подписал Усик.
Александр Усик на пресс-конференции в Украине / Фото K2 Promotions Ukraine
Фьюри разбрасывается дерзкими заявлениями, но не больше
- Фьюри высказал свое мнение по поводу реванша Усик – Джошуа. Тайсон назвал это противостояние худшим титульным боем, а потому мог бы победить обоих боксеров за один вечер.
- Украинец забавно ответил сопернику из Великобритании. Усик заявил, что Фьюри может избить только свою задницу, а победы ему только снятся.
- Не так уверен в себе тренер британца Роберт Гарсия. Наставник Фьюри уважает Усика и назвал его угрозой любому боксеру.
- Если команды Усика и Фьюри договорятся, то бой может пройти в Саудовской Аравии.
- Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что Тайсон уже согласился на поединок за абсолют против Усика.