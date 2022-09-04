Смешно отреагировал на речь британца

Александр Усик сразу после победы в реванше над Энтони Джошуа заговорил о бое за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец заявил, что будет сражаться с Фьюри, не будет ли боксировать вообще. Усик заверил, что только поединок против "Цыганского короля" для него интересен.

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После чего оживился в своих высказываниях и "Цыганский король". 3 сентября британец записал специальное видеообращение к Усику, в котором пригрозил его размазать и уничтожить на ринге. Также британец обвинил украинца во лжи, который заявил, что уже не выйдет на ринг в 2022 году из-за старых травм.

Однако такая одиозная речь не испугала украинца. Усик смешно отреагировал на обращение Фьюри. Александр выложил два фото из пресс-конференции, которую дал в Украине после своего возвращения, на которых он смеялся.

Когда увидел обращение от Тайсона Фьюри,

– подписал Усик.

Александр Усик на пресс-конференции в Украине / Фото K2 Promotions Ukraine

Фьюри разбрасывается дерзкими заявлениями, но не больше