Гераскевич рассказал, следует ли выступать украинским спортсменам на Олимпиаде-2024

Недавно Международный олимпийский комитет сообщил, что допустил российских атлетов к участию в Олимпиаде-2024. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал скандальное решение.

В последнее время в украинском спорте идет немало дискуссий. Что же делать атлетам: выступать или бойкотировать? На этот вопрос в интервью для 24 Канала ответил Владислав Гераскевич.

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Что делай украинским спортсменам на Олимпиаде-2024

"С одной стороны – недопустимо выступать вместе с ними. И особенно, как МОК отмечал в своих заявлениях, что мы должны вступать в духе мира, дружбы, олимпийских ценностей. То есть, конечно, что никакой дружбы и какого-то единства, мира между нами и российскими спортсменами, поддерживающими войну, нет", – отметил он.

Также он подчеркнул, что Олимпийские игры – это большая медийная платформа, и Украина должна использовать ее. Владислав убежден, что бойкотировать соревнования уже не стоит.

"Не думаю, что бойкот является хорошим вариантом. По моему мнению, нужно делать протесты на Олимпийских играх. Есть отличный пример, который сработал на Паралимпиаде-2022. Тогда россиян сначала допустили, но большинство стран заявили, что не будут выступать с представителями России. Тогда МОК срочно изменил свою позицию, Паралимпийские игры прошли без россиян. Поэтому я считаю, что возможно таким образом надо делать. Ехать на Олимпийские игры и там убеждать спортсменов бойкотировать соревнования", – отметил спортсмен.

Следует давить на правительство Франции

По словам Гераскевича, Олимпийские игры – это не о национальных комитетах, не о Томасе Бахе. Это в первую очередь о спортсменах, которые там участвуют, отмечает он.

Владислав убежден, что если спортсмены скажут, что будут бойкотировать турнир в случае участия россиян, МОК будет вынужден изменить решение.

"Второе, что еще можно делать, – создавать давление на французов, чтобы они изменили решение. Если это, скажем, обращение к должностным лицам не работает, если обращение в НОК Франции не работает. У нас есть посольства во многих странах. Это работа посольства доносить позицию Украины по всем другим странам, то есть обращаться к обычным гражданам и доносить нашу позицию. Я считаю, что это может изменить сегодняшнее решение и может защитить Украину в этой сфере также", – добавил скелетонист.

Что известно о решении МОК