Был ли пенальти: в УЕФА впервые отреагировали на ныряние Стерлинга в матче Англия – Дания

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти высказался о моменте с назначением пенальти за нарушение Рахиму Стерлингу в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

УЕФА понадобилась неделя, чтобы, наконец, прокомментировать назначенный пенальти в пользу Англии в полуфинале с Данией (2:1).

К слову Где продолжит карьеру Яремчук: Бенфика, Милан, Арсенал или останется в Генте

"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоасистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", – сказал глава судейского комитета УЕФА.

Что известно о скандальном пенальти