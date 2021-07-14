УЕФА понадобилась неделя, чтобы, наконец, прокомментировать назначенный пенальти в пользу Англии в полуфинале с Данией (2:1).
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"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоасистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", – сказал глава судейского комитета УЕФА.
Что известно о скандальном пенальти
- В дополнительное время полуфинального матча форвард англичан Стерлинг картинно, как показалось многим, упал в штрафной датчан, зацепившись за ногу их защитника, однако нидерландский рефери Данни Маккели назначил и, после консультаций с VAR, оставил в силе 11-метровый.
- Добивание от Кейна после того пенальти вывело Англию в финал Евро-2020, но в то же время это заставило многих болеть против англичан в поединке с Италией. И когда итальянцы выиграли трофей в серии пенальти, нередкими были возгласы, что это – месть британцам за то, что их за уши протащили в финал.