УЄФА знадобився тиждень, щоб, нарешті, прокоментувати призначений пенальті на користь Англії в півфіналі з Данією (2:1).

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"Ми можемо обговорювати цей момент, тому що ми абсолютно відкриті. Але пенальті було призначено правильно. Суддя бачив момент, і система відеоасистента рефері тільки підтвердила його рішення – захисник не торкнулася м'яча, але був чистий контакт з нападником", – сказав голова суддівського комітету УЄФА.

Що відомо про скандальний пенальті