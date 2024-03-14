Противостояние Атлетико – Интер закончилось только в послематчевой серии пенальти, где более точными были футболисты мадридского клуба 3:2. Имели команды шансы, чтобы закончить матч еще в основное время поединка в Мадриде, передает 24 Канал.

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Симеоне во всей красе

После одного из таких моментов главный тренер Атлетико Диего Симеоне в очередной раз показал свое актерское мастерство. 53-летний аргентинский наставник эмоционально отреагировал на промах Родриго Рикельме после передачи Антуана Гризманна. Футболист мог приносить победу Атлетико.

Симеоне упал в технической зоне и схватился за голову.

Симеоне отреагировал на промах Рикельме: смотрите видео

Напомним, что с декабря 2011-го возглавляет мадридский Атлетико и имеет контракт до конца июня 2027-го (уже 669 матчей во главе "матрасников").

Отметим, что сам Гризманн стал автором первого гола Атлетико в ответном матче против Интера. Во второй гол забил Депай.

К слову, уже 15 марта Атлетико узнает имя своего соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов. Интер же попрощался с еврокубками.