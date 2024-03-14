Протистояння Атлетіко – Інтер закінчилось лише у післяматчевій серії пенальті, де точнішими були футболісти мадридського клубу 3:2. Мали команди шанси, аби закінчити матч ще в основний час поєдинку у Мадриді, передає 24 Канал.

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Сімеоне в усій красі

Після одного із таких моментів головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вкотре показав свою акторську майстерність. 53-річний аргентинський наставник емоційно відреагував на промах Родріго Рікельме після передачі Антуана Грізманна. Футболіст міг приносити перемогу Атлетіко.

Сімеоне впав у технічній зоні та схопився за голову.

Сімеоне відреагував на промах Рікельме: дивіться відео

Нагадаємо, що із грудня 2011-го очолює мадридське Атлетіко та має контракт до кінця червня 2027-го (вже 669 матчів на чолі "матрацників").

Відзначимо, що сам Грізманн став автором першого голу Атлетіко у матчі-відповіді проти Інтера. У другий гол забив Депай.

До слова, вже 15 березня Атлетіко дізнається ім'я свого суперника у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Інтер ж попрощався із єврокубками.