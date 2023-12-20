"Томас Бах крутится, как под вилами": в России пылает из-за нейтрального статуса спортсменов
Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако это не устраивает деятелей спорта страны-террористки.
К поездке в Париж-2024 готовится 11 "нейтральных" спортсменов из России и Белоруссии. Представителей командных видов спорта из стран-агрессорок вообще не допустили к Олимпиаде, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россияне не представляют Олимпийские игры без своего участия
Такое решение МОК очень возмутило бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова. По мнению 68-летнего специалиста, Комитет нарушил олимпийские принципы, оставив Россию за бортом соревнований.
Олимпийские игры без России – это уже какое-то усеченное мероприятие. Томас Бах крутится как под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра – что запретили, что одним можно, а другим нельзя. Несолидно, все положения об Олимпийских играх были просто забыты,
– сказал Трефилов.
В противоположность Олимпиаде-2024 в России собрались проводить Игры дружбы – фейковые Олимпийские игры. Однако и там их могут ждать сюрпризы. Своей тревогой на этот счет Трефилов поделился с российскими СМИ.
А как они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить. Я думаю, что может быть еще одна хохма: даже если наши спортсмены захотят туда поехать, их могут заставить подписывать какую-то бумагу. Но я в этой ситуации не собираюсь никого осуждать. Решение каждый принимает сам,
– заверил Трефилов.
Что известно о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024: последние новости
- Напомним, что в начале декабря МОК принял решение о допуске к Олимпиаде россиян и белорусов.
- В России не ожидали такого решения, а потому не соглашаются на нейтральный статус. Так называемый ОК России требует возобновления прав спортсменов из страны-агрессорки.
- Народный депутат Украины и бронзовый призер Олимпиады-2012 Ольга Саладуха прокомментировала решение России бойкотировать Игры-2024.