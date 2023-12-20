К поездке в Париж-2024 готовится 11 "нейтральных" спортсменов из России и Белоруссии. Представителей командных видов спорта из стран-агрессорок вообще не допустили к Олимпиаде, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне не представляют Олимпийские игры без своего участия

Такое решение МОК очень возмутило бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова. По мнению 68-летнего специалиста, Комитет нарушил олимпийские принципы, оставив Россию за бортом соревнований.

Олимпийские игры без России – это уже какое-то усеченное мероприятие. Томас Бах крутится как под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра – что запретили, что одним можно, а другим нельзя. Несолидно, все положения об Олимпийских играх были просто забыты,

– сказал Трефилов.

В противоположность Олимпиаде-2024 в России собрались проводить Игры дружбы – фейковые Олимпийские игры. Однако и там их могут ждать сюрпризы. Своей тревогой на этот счет Трефилов поделился с российскими СМИ.

А как они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить. Я думаю, что может быть еще одна хохма: даже если наши спортсмены захотят туда поехать, их могут заставить подписывать какую-то бумагу. Но я в этой ситуации не собираюсь никого осуждать. Решение каждый принимает сам,

– заверил Трефилов.