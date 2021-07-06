Россия отреагировала на решение Украины бойкотировать чемпионат мира по пляжному футболу

Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола запретили сборной Украины участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. В России уже прокомментировали такое решение.

Украинская команда не поедет в столицу страны-оккупанта на чемпионат мира по пляжному футболу, который состоится 21 – 29 августа.

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Судя по всему, они изначально не планировали ехать в Россию на этот турнир. Нам даже не поступало заявление для разрешения на въезд в страну из стороны Украины,

– заявили в МИД России.

Напомним, Украинская ассоциация футбола и Аcоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021.

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