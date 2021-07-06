Українська команда не поїде у столицю країни-окупанта на чемпіонат світу з пляжного футболу, який відбудеться 21 – 29 серпня.
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Реакція Росії на бойкот ЧС з пляжного футболу
Судячи зі всього, вони спочатку не планували їхати в Росію на цей турнір. Нам навіть не надходила заява для дозволу на в'їзд в країну зі сторони України,
– заявили в МЗС Росії.
Нагадаємо, Українська асоціація футболу та Аcоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу-2021.
ЧС з пляжного футболу в Москві: що відомо
- У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 8 липня у Цюриху.
- Збірна України посіла друге місце у європейському відборі. Вона стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
- Команді обіцяли призові за вихід на Мундіаль. Зокрема, віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України та заявив про мету для команди від керівництва асоціацій – здобути путівку на чемпіонат світу у Росії.