Украинская команда не поедет в столицу страны-оккупанта на чемпионат мира по пляжному футболу, который состоится 21 – 29 августа.
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Реакция России на бойкот ЧМ по пляжному футболу
Судя по всему, они изначально не планировали ехать в Россию на этот турнир. Нам даже не поступало заявление для разрешения на въезд в страну из стороны Украины,
– заявили в МИД России.
Напомним, Украинская ассоциация футбола и Аcоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021.
ЧМ по пляжному футболу в Москве: что известно
- В чемпионате мира примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июня в Цюрихе.
- Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе. Она стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.
- Команде обещали призовые за выход на Мундиаль. В частности, вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и заявил о цели для команды от руководства ассоциаций – получить путевку на чемпионат мира в России.